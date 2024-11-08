Кулеба рассказал, что увидел в кабинете Байдена за два дня до СВО

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видел в кабинете у президента США Джо Байдена документ, в котором говорилось «о гибели Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кулебы, он оказался в кабинете Байдена за два дня до начала СВО. Как заявил министр, в какой-то момент он увидел на столе у американского президента документ, в котором говорилось о грядущей «гибели» Украины.

«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — заявил Кулеба.

Кулеба едва не послал главу МИД из Америки

Ранее Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией.