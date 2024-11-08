Глава МИД Конго поиронизировал над дипломатической изоляцией России

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что саммит БРИКС показал всю провальность изоляции РФ. Его слова приводит РИА Новости.

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Встреча Лаврова и Гакоссо прошла на «полях» министерской встречи Россия-Африка, которая начинается в Сириусе. Это стало уже их третьей встречей за год.

Гакоссо отметил, что поездки в Сочи навевают ему приятные воспоминания, поскольку он приезжал туда, когда был студентом в Донецке.

«Хотел бы поздравить РФ с успешным проведением саммита БРИКС в Казани буквально три недели назад. Хотел бы также приветствовать дипломатический успех России на международной арене, потому что многие говорили, что Россия находится в дипломатической изоляции. И все видели теперь, что почти половина мира собралась в Казани», — добавил глава МИД Конго.

Напомним, что саммит БРИКС прошел в Казани 22-24 октября. В нем приняли участие делегации из 35 стран и шести международных организаций.