Сотрудники штаба Харрис могут остаться без зарплаты

Сотрудники штаба вице-президента США Камалы Харрис боятся остаться без зарплаты из-за долга в $20 млн после провальных предвыборных концертов. Об этом сообщает New York Post.

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Как говорится в статье, ожидалось, что артисты своими концертами смогут убедить избирателей голосовать за Харрис на президентских выборах, однако мероприятие осталось практически незамеченным.

За день до выборов штаб Харрис устроил концерты в семи колеблющихся штатах, где пели Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, устроила шоу телеведущая Опра Уинфри и т.д. Согласно информации газеты, выступления звезд обошлись очень дорого, а некоторые исполнители даже завышали ценник на мероприятие.

Один из сотрудников штаба Харрис рассказал, что деньги на концерты были потрачены впустую, поскольку на тот момент уже миллионы избирателей проголосовали досрочно.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.