Немцы захотели ухода Шольца

Большинство опрошенных немцев хотят ухода действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца после проведения досрочных выборов. Это следует из опроса социологического института Forsa, передает газета Esslinger Zeitung.

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По данным исследования, 55 процентов опрошенных немцев также видят главным кандидатом на пост бундесканцлера нынешнего министра обороны Германии Бориса Писториуса. При этом 57 процентов респондентов захотели, чтобы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула кандидатуру Писториуса уже на досрочных выборах.

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Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что намерен распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в Германии, если депутаты откажут Шольцу в доверии.