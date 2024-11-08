В Эстонии заявили о повреждении дроном резиденции посла в Киеве

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что российский беспилотник повредил резиденцию эстонского посла Аннели Кольк в Киеве. Об этом он написал в социальной сети X.

Как заявил Цахна, беспилотник повредил многоэтажный жилой дом, в котором находится резиденция Кольк. Сама посол, по словам министра, в момент попадания БПЛА находилась вне дома, поэтому не пострадала.

На фоне этого Цахна призвал усилить противовоздушную защиту Украины, а также обратился к мировой общественности с просьбой «не привыкать» к таким инцидентам.

«Вчера утром здание, где проживает Аннели Кольк в Киеве подверглось атаке российского беспилотника. Ей повезло, что она не пострадала», — написал он.

Ранее в Кремле прокомментировали новости о базе финских БПЛА у границы с Россией.