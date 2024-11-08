Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский готовит заявление в правоохранительные органы Украины о государственной измене Владимира Зеленского, а также главы его офиса Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

"Готовим заявление о госизмене Зеленского, Ермака и Татарова - [за] действия по дискредитации кандидата в президенты США [Дональда] Трампа и подрыв двухпартийной поддержки в Палате представителей и Сенате [Конгресса] США", - написал он в Telegram-канале.

Других подробностей политик не привел.

Ранее Дубинский призвал Зеленского подать в отставку, поскольку страна нуждается в остановке конфликта и проведении выборов, а с нынешним политическим руководством это невозможно. Депутат также заявлял, что Зеленский и Ермак будут препятствовать любым усилиям по завершению конфликта на Украине, и попросил США ввести санкции против действующей украинской администрации, чтобы заставить ее согласиться на проведение выборов в стране.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока полномочий Зеленского.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".