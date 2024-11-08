На Украине отправили в отставку глав Волынской и Закарпатской областей

Кабинет министров Украины отправил в отставку главу Волынской областной госадминистрации Юрия Погуляйко и главу Закарпатской областной госадминистрации Мирослава Белецкого. Об этом сообщается на сайте правительства Украины.

На пост главы Волынской области назначен Иван Рудницкий. Ранее он работал в структурах Службы безопасности Украины, в разные годы возглавлял ее управления в Закарпатской, Волынской, Полтавской областях.

Пост руководителя Закарпатской области пока остается вакантным.

Причины отставок глав областей в распоряжении кабмина не называются. При этом ранее в Волынской области была начата проверка медкомиссий при военкоматах на предмет выявления фактов фиктивных диагнозов для уклонения от мобилизации.