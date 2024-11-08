Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, будет добиваться мирного соглашения по кризису вокруг Украины, но его условия окажутся невыгодными для киевского режима. С таким мнением выступила колумнист американского журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд.

По ее словам, наиболее очевидные изменения, которые избранный президент США, скорее всего, внесет в американскую внешнюю политику, произойдут на Украине.

"Поддержка республиканцами увеличения расходов на отправку оружия в Киев снижается, и Трамп, вероятно, выполнит свое обещание добиться мирного соглашения", - указывает она.

Эшфорд считает, что проблема для киевского режима заключается в том, что мир, скорее всего, будет заключен на условиях, невыгодных Киеву.

"Военные потери Украины начали расти, а практические препятствия для продолжения поддержки Украины - сокращение запасов [вооружения и боеприпасов] на Западе, значительные проблемы с кадрами и коррупцией на Украине - увеличились", - констатировала автор. "Как же тогда будет выглядеть мирное урегулирование на Украине? Территориальный вопрос будет решен фактами на местах и недавние завоевания России говорят о том, что для Киева сделка окажется жестче, чем год назад", - подытожила Эшфорд.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXI заседания Валдайского форума отметил, что слова избранного президента США Дональда Трампа относительно завершения украинского кризиса заслуживают внимания.

Напомним, в ходе своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что конфликт вокруг Украины не начался бы, если бы он был президентом. Он также обещал положить конец боевым действиям, иногда даже заявляя, что прекратит конфликт еще до вступления в должность президента США.