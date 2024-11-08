Еврокомиссия выступила с предостережением к своим сотрудникам

Еврокомиссия призвала своих сотрудников остерегаться шпионов, чиновники получили электронной письмо, в котором говорилось об угрозе шпионажа в Брюсселе.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ.

«Брюссель является одним из крупнейших в мире шпионских центров, с сотнями действующих сотрудников разведки, которые нацелены на наше учреждение», — говорится в письме.

Отмечается, что «мишенью» может стать любой сотрудник, независимо от его статуса. По оценкам бельгийских сотрудников службы безопасности, в некоторых посольствах от 10 до 20 процентов дипломатов являются сотрудниками разведки, а каждый пятый китайский журналист, работающий в Брюсселе, подозревается в работе на спецслужбы.

Экс-разведчик перечислил способы распознать шпиона среди знакомых

Ранее немецкая Генпрокуратура выдвинула обвинения в отношении российско-немецкого гражданина Дитера С., которого ранее подозревали в шпионаже в пользу России. Мужчине и его сообщнику Александру Й. вменяется работа на российскую спецслужбу, якобы они согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии, а именно производить взрывы и поджоги в стратегически важных точках.