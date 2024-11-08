Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция, проигравшая выборы, не сможет реализовать свои планы по параллельной повестке и что парламент вынесет вотум доверия новому правительству, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как говорится в сообщении, Кобахидзе в пятницу заявил, что избранный 26 октября парламент соберется на первое заседание в конце ноября. Он подчеркнул, что параллельная повестка дня, предлагаемая оппозицией, обречена на провал.

Кобахидзе отметил, что «процессы будут развиваться обычно, парламент вынесет вотум доверия правительству». Он также добавил, что оппозиция уверяла своих сторонников в победе на выборах, но теперь вынуждена оправдываться из-за победы партии «Грузинская мечта».

«Грузинской мечтой» и вышедшей на второе место силой («Коалиция перемен») превысила 890 тыс. голосов», – заявил Кобахидзе.

Кроме того, он отметил, что выборы в Грузии по качеству значительно превосходят выборы президентов США и Молдовы. Однако, несмотря на это, по просьбе американских и европейских партнеров власти Грузии начали расследовать возможные нарушения. При этом президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиционных партий отказываются сотрудничать с прокуратурой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские суды признали парламентские выборы честными. Грузия призвала канцлера Германии сосредоточиться на внутренних проблемах. Премьер-министр Грузии предостерег Европу от идеи регистрации людей в качестве животных.