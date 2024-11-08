Конфликт Украины с Россией невозможно было предотвратить, только отсрочить.

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Об этом Дмитрий Кулеба в интервью «24 каналу».

«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше», — заявил экс-глава МИД Украины.

Кулеба обвинил западных партнеров в недостаточном усилении Украины перед началом вооруженного конфликта с Россией. По его словам, Киев требовал от Запада введения превентивных санкций против Москвы, но получил отказ из-за опасений эскалации.

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал НАТО причиной конфликта на Украине. Миршаймер подчеркнул, что вместо урегулирования конфликта США пытались продлить его.