Пока вы не уснули: Трамп о беседе с Путиным и гибель генерала в зоне СВО

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Трамп допустил возможность разговора с Путиным после победы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп еще не разговаривал после победы на выборах с российским лидером Владимиром Путиным, но допускает такую возможность. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Я думаю, мы поговорим», — сказал Трамп.

Избранный президент добавил, что после победы на выборах уже успел пообщаться с «примерно 70 мировыми лидерами». Трамп также отметил, что договорился с действующим главой Белого дома Джо Байденом «пообедать вместе в самое ближайшее время».

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Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

Генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О гибели высшего офицера со ссылкой на сообщество «Донбасс — сердце России» сообщает «ИА "Новороссия"».

Сообщается, что Клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой («Оплот»), ранее входившей в состав Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), носящей имя первого главы ДНР Александра Захарченко.

Указ о присвоении президентом России Владимиром Путиным звания генерал-майор Павлу Клименко Александра Невского и медаль «За отвагу».

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Из России выдворят десятки тысяч иностранцев

© Lenta.ru

Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции «Нелегал-2024». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк уточнила, что в рамках операции было выявлено более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства и принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации. Кроме того, во время проводимых мероприятий было возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Также возбуждено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе о незаконном пересечении государственной границы, незаконном обороте оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

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Премьер Польши отрекся от своих слов о зависимости Трампа от России

Премьер-министр Польши Дональд Туск отрекся от своего прежнего высказывания об избранном президенте США Дональде Трампе, в котором он обвинял политика в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает интернет-портал WPolityce.pl.

По его данным, в четверг на пресс-конференции главы правительства Польши журналистка издания Tygodnik Solidarno Моника Рютке напомнила Туску его прежние утверждения о "зависимости Трампа от российских спецслужб" и о том, что Трамп, возможно, "был завербован россиянами".

В ответ Дональд Туск заявил, что он "такого предположения никогда не делал". Комментируя инцидент, портал напомнил о существовании видеозаписей, где глава правительства Польши делает заявления о Трампе, процитированные журналисткой.

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Стало известно о подготовке Киевом вариантов завершения конфликта

Украинские чиновники работают с двумя публичными формулировками завершения конфликта на Украине.

Об этом пишет The Economist.

«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен [бывшим президентом США Дональдом] Трампом», — подчеркивает издание.

The Economist рассказало о подготовке Киевом вариантов публичного завершения конфликта. В качестве одного из вариантов выбран план на основе заявления кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса, предполагающий заморозку конфликта на нынешних позициях и принуждение Украины к нейтралитету без очевидных гарантий безопасности. Второй план был предложен бывшим госсекретарем США Майком Помпео и предполагает усиление военной и финансовой поддержки в качестве сдерживания России, а также сохранение открытой перспективы членства Украины в НАТО.

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Глава Еврокомиссии выразила возмущение еврейским погромом в Нидерландах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возмущена еврейским погромом в Нидерландах.

Об этом она написала в X (ранее Twitter).

"Возмущена нападениями минувшей ночью на евреев в Амстердаме. Говорила с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Я категорически осуждаю эти неприемлемые действия", - написала она.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 израильтян пострадали при нападении на них, как считается, сторонников Палестины после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы. Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в X разместил видеозапись нападения людей, на одежде которых видны символы палестинского государства.

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В Кремле оценили способность Трампа отменить санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономическая риторика США в отношении России вряд ли изменится с приходом к власти Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп, одержавший победу на выборах президента США, в ходе президентской гонки обещал ввести жесткие санкции против Китая и «других нарушителей правил торговли». Он также заявил о планах резко повысить существующие пошлины на китайские товары.

В то же время Трамп говорил, что он может ослабить санкции против России, если вернется в Белый дом. Он отмечал, что «не любит санкции». По мнению Трампа, США «только отталкивают всех от себя», вводя ограничения.

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В России резко подорожал еще один ключевой продукт питания

За год полутвердые и твердые сыры в российских розничных магазинах подорожали в среднем на 16,5 процента. О резком удорожании еще одного ключевого продукта питания в РФ сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».

Эксперты уточнили, что темпы удорожания этой молочной продукции в российских магазинах заметно увеличились осенью. С начала сентября стоимость полутвердых и твердых сыров в рознице выросла на 5,2 процента. В итоге в начале ноября кусок сыра массой 200 граммов в продуктовых сетях можно было приобрести в среднем за 261,9 рубля.

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В Москве избили и ограбили известного комментатора

© Газета.Ru

Двое мужчин напали на киберспортсмена и комментатора матчей Игоря Уткина, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчины поссорились с Уткиным, он попытался уйти от агрессивных молодых людей, но они догнали и избили его.

Злоумышленники уже задержаны. Ими оказались уроженец Узбекистана и гражданин России. Организована проверка по факту инцидента.

Уткин стал выступать в турнирах по StarCraft: Brood War в 2003 году. В настоящее время мужчина завершил карьеру киберигрока.

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Валерий Меладзе стал самым дорогим уехавшим из РФ артистом

Певец Валерий Меладзе перед новогодними корпоративами поднял цену, теперь его гонорар является рекордным среди уехавших из России артистов и составляет 15,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, артист активно берет заказы и готов выступить за 150 тысяч евро в любой точке мира. В ходе часового концерта он споет свои хиты, в том числе «Красиво», «Океан и три реки», «Салют, Вера».

При этом ограничений на общение с поклонниками нет и Меладзе готов к тому, что они могут выйти к нему на сцену, утверждает канал.

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