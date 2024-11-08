Трампа предупредили о его слабой позиции на переговорах с Россией по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп будет находиться в слабой позиции на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Москва в любом случае будет иметь преимущество в любых переговорах, которые с ней будет вести Вашингтон. Россия находится в действительно более сильной позиции. Я считаю, будущей администрации Трампа было бы опасно втягиваться в это», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, у США больше не осталось преимуществ, которые они могли бы задействовать на Украине, так как продвижение Российской армии идет успешно. Поэтому он резюмировал, что, прежде чем углубляться в процесс урегулирования украинского кризиса, Трампу следует полностью отказаться от поддержки Киева.

Ранее Меркурис заявил, что слова Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа не означают конец боев. По его словам, победивший на выборах республиканец на данный момент вряд ли точно знает, как урегулировать ближневосточный и украинский конфликты.