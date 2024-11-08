Ермак обвинил депутатов Рады в «большой ошибке в интересах России»

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что некоторые украинские депутаты помогают России, выступая против планов и формул Зеленского. Пост на эту тему появился в аккаунтах Ермака в социальных сетях, пишет РИА Новости.

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По словам Ермака, некоторые народные депутаты «запутались» в вопросах национальной безопасности. Глава офиса Зеленского заявил, что эти политики «совершают большую ошибку в интересах России».

О каких именно действиях или заявлениях депутатов идет речь, Ермак не уточнил. После победы Дональда Трампа на выборах президента США несколько депутатов Рады завили, что теперь план Зеленского не имеет смысла. Один из депутатов подчеркнул, что Украина должна «перестать апеллировать к ценностям и показать, что имеет», чтобы добиться поддержки от нового лидера США.

В середине октября Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает быстрое приглашение Украины в НАТО, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций и инвестиции в украинские металлы, а также применение опыта ВСУ для усиления обороны НАТО.

The Times писала, что под «неядерными средствами сдерживания» Киев может иметь в виду создание потенциала баллистических ракет. При этом ставший президентом Трамп ранее не раз обещал остановить «поток денег», идущий на Украину.