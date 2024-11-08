Эрдоган заявил о готовности Трампа «подставить руку под камень»

Избранный президент США Дональд Трамп не будет повторять ошибок администрации американского лидера Джо Байдена и «подставит руку под камень», чтобы завершить конфликт в секторе Газа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

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«Мы поздравили Трампа с победой на выборах и напомнили ему о Газе и Ливане. (...) Мы ожидаем, что он подставит руку под камень, чтобы предотвратить новое кровопролитие и положить конец войне», — рассказал американский лидер.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что после победы Трампа на президентских выборах и его вступления в должность союзникам США придется спасать международное сотрудничество. Как отмечает издание, во время своей президентской кампании Трамп сделал несколько заявлений, которые изменят отношения США как с союзниками, так и с противниками. Например, политик пообещал закончить конфликт на Украине в течение 24 часов.