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Bloomberg: в ЕС обсуждают, сможет ли сообщество продолжить помощь Киеву без США

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите, который проходит 7-8 ноября в Будапеште, подняли вопрос о том, смогут ли они продолжить помощь Киеву, если США откажутся от нее. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В ЕС обсуждают вопрос продолжения помощи Украине без США
© РИА Новости

По его информации, этот вопрос стал особенно острым после того, как республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в США. Как отметили собеседники агентства, в ЕС беспокоятся, что Трамп попытается "переложить бремя" помощи Украине на европейские страны. При этом, по их словам, главная проблема кроется не столько в деньгах, сколько в военных ресурсах, которые в основном поступают из США.

Ряд представителей ЕС полагает, что сообществу стоит подождать с какими бы то ни было выводами до инаугурации республиканца в январе 2025 года. Другие же утверждают, что Еврокомиссии уже сейчас необходимо заняться разработкой мер, которые примет ЕС в случае отказа США от поддержки Киева.

Как сообщает Bloomberg, Трамп уже провел разговоры с несколькими лидерами стран ЕС, в ходе которых, в частности, упомянул возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В одном из таких разговоров, по информации агентства, он дал понять, что "не сможет просто так надавить на Украину и заставить ее пойти на уступки" таким образом, что Киев не получит ничего взамен. Дальнейших деталей разговора агентство не привело.

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