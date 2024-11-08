Совет ЕС продлил миссию по подготовке ВСУ до 2026 года

Страны ЕС по итогам саммита в Будапеште на два года - до 15 ноября 2026-го - продлили миссию по подготовке украинских военных, сообщает ТАСС. Для миссии согласовали бюджет в 409 миллионов евро.

Продление подготовки солдат ВСУ было согласовано на саммите Европейского политического общества, который проходил в Венгрии 6-8 ноября. В саммите принял участие Владимир Зеленский.

За предыдущие два года действия миссии на территории 24 стран ЕС прошли подготовку около 70 тысяч солдат ВСУ. Расходы на работу миссии составили 106,7 миллиона евро.

В августе 2024 года министры обороны ЕС решили, что не будут переносить обучение военных на территорию Украины, но станут проводить его как можно ближе к границам страны. В основном обучение солдат в рамках этой миссии проходит на территориях Польши и Германии.