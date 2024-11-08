Глава UFC рассказал о необычной «диете» Трампа

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что Трамп в основном ест фастфуд, сладости и пьет Coca-Cola. В беседе с телеведущим Такером Карлсоном Уайт назвал Трампа исключением, которому подходит вредная еда.

Карлсон задал Уайту вопрос, как Трамп, «парень, питающийся биг-маками и шоколадками Milky Way, может оставаться на ногах 48 часов и сохранять острый ум». Уайт отметил, что вдобавок к бургерам и сладостям 78-летний Трамп пьет много Coca-Cola.

Глава UFC рассказал, что Трамп способен провести всю ночь, наблюдая за боями. Часто Трамп проводит таким образом по шесть часов. Когда во время такого «марафона» Уайт спрашивает Трампа, не хочет ли тот воды, Трамп отказывается, а потом пьет Coca-Cola.

«Я никогда не видел, чтобы Трамп пил воду… Но ему это подходит. Уровень энергии, ты знаешь… Он неудержим», - заявил глава UFC.

Ранее в ходе своей предвыборной кампании Трамп посетил штат Огайо и зашел в местный McDonald’s. Там он пожарил и раздал несколько порций картофеля фри, заявив сотрудникам, что знает меню McDonald’s «лучше их самих и, возможно, лучше, чем кто-либо вообще». Бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски рассказывал, что Трамп обычно заказывает два биг мака, два филе-о-фиша и шоколадный коктейль.