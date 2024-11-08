Село под Одессой переименовали в честь украинской разведки

Село Первомайское в Одесской области было переименовано в честь Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Информация о переименовании населенного пункта, по данным издания, появилась в Telegram-канале ведомства, руководителем которого является Кирилл Буданов*.

«В честь Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское», - говорится в сообщении.

Ранее Верховная рада Украины приняла постановление о смене названий 327 населенных пунктов в рамках «декоммунизации». Депутат украинского парламента Ярослав Железняк пояснил, что будут переименованы города и села, которые «содержат российские и советские нормативы или русифицированные названия». Например, Пушкино, Кутузовка, Суворово. Кроме того, будут изменены названия, связанные с советскими праздниками или советской символикой: Первомайское, Маевка и тому подобные.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.