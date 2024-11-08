Резиденцию Трампа начал охранять робот-пес

Собака-робот начала патрулировать территорию вокруг резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение телекомпании NBC.

Подчеркивается, что повысить меры безопасности в поместье Трампа решили после того, как он победил на президентских выборах. Катера береговой охраны также были запущены на дежурство.

Ранее в интернете появилось видео, на котором робот-пес гуляет по дну наполненного бассейна. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале польской компании MAB Robotics. Робота зовут Honey Badger («Медоед»).

Он перемещается под водой с абсолютной легкостью. Этой разработке помогают четыре механические ноги. Как утверждает сам производитель, после прогулки все системы остались целыми, а вся жизненно важная электроника герметично защищена от попадания жидкости.