Порошенко раскрыл, кому победа Трампа принесет больше пользы

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США принесет больше пользы Украине, чем России, считает бывший украинский лидер Петр Порошенко.

В своем Telegram-канале он написал, что будущий глава Белого дома продолжит военную помощь Киеву.

«Я абсолютно уверен в продолжении военной поддержки Украины. Я знаю Трампа, я работал с ним с 2016 по 2019 год. Именно Трамп, как президент, передал Украине первое летальное оружие, в частности Javelin и системы радиоэлектронной борьбы. При нем была первая атака на «Северный поток — 2» и многое, многое другое», — написал Порошенко.

Также экс-президент Украины заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы был заинтересован лишь в «хаосе после выборов», чего не произошло. Это стало очень хорошей новостью для Киева, убежден политик.

Ранее Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады заявил, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются. Экс-глава государства призвал Киев пересмотреть приоритеты, указав, что Россия стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс. Он напомнил, что оборонные расходы РФ составили около $142 млрд.

Названа страна, наиболее проигравшая из-за прихода Трампа к власти

До этого Порошенко заявил, что в первые дни после начала СВО вся власть сбежала из Киева. Политик на фоне этого усомнился в эффективности «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, который, по его мнению, представляет собой инструкцию того, что должны делать другие, пока сам глава страны бездействует.