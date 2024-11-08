Глава Еврокомиссии выразила возмущение еврейским погромом в Нидерландах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возмущена еврейским погромом в Нидерландах.

Об этом она написала в X (ранее Twitter).

"Возмущена нападениями минувшей ночью на евреев в Амстердаме. Говорила с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Я категорически осуждаю эти неприемлемые действия", - написала она.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 израильтян пострадали при нападении на них, как считается, сторонников Палестины после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы. Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в X разместил видеозапись нападения людей, на одежде которых видны символы палестинского государства.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что серьезность полученных израильтянами травм пока неясна, поскольку они в настоящее время не выходят на связь. МИД советует израильским гражданам, находящимся в Амстердаме, не покидать свои отели.

Израиль даже объявил о намерении отправить в Нидерланды армейское подразделение для спасения израильтян, однако впоследствии отказался от этого решения.