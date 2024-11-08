Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности "хорошо взаимодействовать" с будущим президентом США Дональдом Трампом, но подчеркнул, что Европа должна укреплять сотрудничество в области безопасности.

Об этом он заявил журналистам в Будапеште, где проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Мы также говорили о президентских выборах в США. Это правильно и необходимо, потому что США, по сути, являются важнейшим союзником Европы. Мы вместе работаем над обеспечением нашей безопасности в рамках трансатлантического сотрудничества и в рамках НАТО", - сказал Шольц. "Мы продолжим хорошо сотрудничать с будущим американским президентом, и сам вопрос, как этого можно добиться, был предметом нашего обсуждения", - констатировал он. "Мы должны делать то, что необходимо, вместе, как Европейский союз, как европейцы, для нашей безопасности", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Каждому, по его мнению, следует вносить свой вклад. Шольц напомнил, что Германия уже тратит 2% ВВП на оборону.

"Другие хотят и последуют этому примеру. Но это также касается сотрудничества, совместных проектов, а также обеспечения большей общей безопасности посредством взаимодействия", - резюмировал глава правительства ФРГ.

В Соединенных Штатах 5 ноября прошли очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. Победу на президентских выборах одержал республиканец Трамп.