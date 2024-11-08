Украина больше всех проиграла от прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти.

Об этом написал американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в статье для Financial Times (FT).

«Некоторые из наиболее важных изменений произойдут во внешней политике и в природе международного порядка. Украина, безусловно, больше всех проиграла», — отметил он.

Фукуяма подчеркнул, что военные возможности Украины ослабли еще до президентских выборов в США. Тем не менее Трамп может заставить Киев согласиться на условия Москвы, отказавшись от поставок оружия.

Шольц обратился с призывом к Европе после победы Трампа

Политолог напомнил, как избранный американский президент в частном порядке грозился выйти из НАТО. Даже если он этого не сделает, политик может «серьезно ослабить альянс, не выполнив условия о гарантии взаимной обороне по статье 5».

Ранее Фукуяма предрек Европе катастрофу при переизбрании Трампа в США. При этом философ выразил уверенность, что этого не произойдет.