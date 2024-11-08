Алиев обратился с призывом к Армении

Армения должна отказаться от политики вооружения и соперничества с Азербайджаном.

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Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Азертадж».

«Я неоднократно об этом говорил. И они знают, что к моим словам надо прислушиваться. Им следует отказаться от этого, пока не поздно», — заявил азербайджанский президент.

Алиев призвал Армению отказаться от дальнейшего вооружения армии в обращении к народу по случаю годовщины возвращения города Шуши под контроль Азербайджана. По его мнению, Ереван никогда не сможет соперничать с Баку. Политик добавил, что Азербайджан добился желаемого и обеспечил свою территориальную целостность.

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Ранее Алиев заявил о желании Запада сделать Армению «голубем мира». По его словам, «западные покровители» желают затмить действия Армении в Нагорном Карабахе за последние 30 лет.