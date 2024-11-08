Глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал визит на Украину для обсуждения дальнейшей помощи на фоне избрания президентом США Дональда Трампа.

По словам Борреля, после избрания Трампа Евросоюз «должен проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам», а также выполнить обязательства по поддержке Киева.

«В ближайшие дни я поеду на Украину, чтобы обсудить с властями продолжение поддержки и дальнейшие шаги», — приводит РИА Новости его слова перед началом в Будапеште неформального саммита стран Евросоюза.

Ранее газета The Washington Post писала, что европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи Украине до ноябрьских выборов в США на случай изменения курса Вашингтона после прихода к власти Трампа.