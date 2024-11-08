Обзор иноСМИ: союзник разочаровался в Шольце и почему Бейонсе винят в провале Харрис

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В Шольце разочаровался один из главных союзников

Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер «политически и лично» разочарован в канцлере страны Олафе Шольце, пишет Die Zeit. Как и представители блока ХДС/ХСС, Линднер призвал к немедленным внеочередным выборам.

Шольц ранее отправил в отставку Линднера, занимавшего пост министра финансов в коалиционном немецком правительстве. Правящая коалиция, в которую входили социал-демократы Шольца, СвДП и «Зеленые», развалилась именно по вине Шольца, считает Линднер. Он заявил, что увеличение поддержки Украины было лишь предлогом для уклонения от принятия необходимых решений. Шольц прекратил свое сотрудничество со СвДП, потому что партия не подчинилась его «диктату», подчеркнул политик. По словам Линднера, Шольц использовал финансовую поддержку Украины и создал дополнительные долги в размере 15 миллиардов евро. Линднер также заявил, что намерен побороться за пост канцлера в качества лидера СвДП, если Шольц не добьется вотума доверия в январе 2025 года.

Харрис подвели «нелепые дефиле» со звездами

Эксперт по внешней политике Алан Мендоса заявил таблоиду The Sun, что проигрыш Камалы Харрис на выборах президента США связан с ее «оскорбительными и смешными дефиле» в обществе звезд первой величины - Бейонсе, Леди Гаги, Эминема, Кэти Перри, Опры Уинфри и других знаменитостей. Дженнифер Лопес, Брюс Спрингстин и сразу несколько актеров из франшизы «Мстители» выразили Харрис свою непоколебимую поддержку, но это больше не производит впечатление на избирателей, считает Мендоса. По его мнению, американцы устали от поучений со стороны сверхбогатых знаменитостей.

Мендоса отметил, что звезды действительно могут быть экспертами в своих областях - музыке, спорте или кинематографе, но «их взгляды на политику не более интересны, чем взгляды обычного человека на музыку, пение или футбол». Большинство обычных людей считают оскорбительной саму идею того, что голливудские суперзвезды могут говорить им, за кого им нужно голосовать, заключил эксперт.

«Россия ждет от Трампа первого шага»

Президент РФ Владимир Путин сдержанно отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США. Путин поручил своему пресс-секретарю прокомментировать исход президентской гонки в США словами, что Кремль не планирует поздравлять Трампа, пишет Time. Россияне дали понять, что США придется «заслужить» мирное соглашение, обещанное Трампом во время его кампании, а цена для Украины будет особенно высока, отмечает журнал.

Все это делает российского президента исключением среди европейских лидеров. Многие из них выступили с лестными заявлениями в адрес Трампа и обещаниями сотрудничества. Учитывая разброс мнений в окружении Трампа и отсутствие четкой стратегии по Украине, Москва сейчас выжидает и смотрит, к какому решению придет Трамп. Россия не торопится заключать сделку, подчеркивает Time. По словам источника издания среди чиновников США, если Трамп захочет заключить сделку с Путиным, «россияне будут заинтересованы». Собеседник журнала заявил, что власти РФ прощупывают множество вариантов, но они не будут действовать, пока США не выступят с конкретным предложением. Другими словами, Трампу предстоит сделать первый шаг в направлении Путина, заключил автор Time.

«Украинцы в страхе поздравляют Трампа»

Поздравления украинских чиновников в адрес избранного президента США Дональда Трампа были быстрыми и бурными, но они не смогли замаскировать страхи и неопределенность, которые теперь нависают над будущим Украины. Как пишет The Washington Post, многие украинские законодатели осознают, что для продолжения поставок оружия им потребуется переубедить Трампа, который считает этот конфликт слишком дорогим для американцев.

Сейчас трудно сказать, сможет ли Владимир Зеленский найти общий язык с Трампом, учитывая непростую историю их взаимоотношений. В ходе предвыборной кампании Трамп описал будущее Украины «в мрачных и траурных тонах», назвав украинский народ «мертвым», а саму страну «уничтоженной». Трамп также критиковал Зеленского, отмечая, что тот позволяет себе «грязные заявления» в его адрес.

«Трамп добьёт США»

Американский историк Альфред Маккой еще в конце 2010 года предупредил, что конец Соединенных Штатов как глобальной сверхдержавы может наступить «гораздо быстрее, чем кто-либо может себе представить». Реалистичной оценкой сроков «краха» США с учетом местных и глобальных тенденций он называл 2025 год, напоминает Al Jazeera.

В статье, опубликованной в январе 2024 года, Маккой провозгласил, что еще четыре года дипломатии Дональда Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» разрушат «и без того снижающуюся глобальную мощь страны». Маккой сослался на исследование, написанное экс-советником по национальной безопасности США Збигневом Бжезинским. В исследовании отмечалось, что в условиях, когда Евразия остается центральной основой глобального превосходства, Вашингтону необходимо обеспечить себе три составляющих успеха: сохранить свои позиции в Западной Европе через НАТО, сохранить свои военные базы на тихоокеанском побережье, чтобы сдержать Китай, и, наконец, не позволить России или Китаю контролировать важнейшее «срединное пространство» Центральной Азии и Ближнего Востока. По мнению Маккоя, второе президентство Трампа подорвет эти «основы глобальной гегемонии США».