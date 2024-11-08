Западные СМИ отреагировали на выступление Путина на Валдайском форуме

Президент России Владимир Путин в ходе в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи поздравил Дональда Трампа с переизбранием и выразил готовность к диалогу с США. Возможна ли оттепель в отношениях между странами, разбирались западные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Накануне президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в Сочи. В частности, он отметил, что поведение Дональда Трампа в момент покушения на его жизнь произвело определенное впечатление, а слова американского политика насчет украинского кризиса заслуживают внимания. Он также поздравил Трампа с переизбранием на пост главы государства.

Американская газета The New York Post обратила внимание на то, что российский лидер в своем первом комментарии по поводу прошедших с США 5 ноября президентских выборах «рассыпался в похвалах Трампу».

По мнению журналистов, Кремль «попытается извлечь выгоду из явной симпатии избранного президента к России», дав сигнал о надежде, что Дональд Трамп «наконец-то последует своей дружественной риторике».

Признак возможной оттепели в отношениях России и США увидел в заявлениях президента России и французский общественный информационный телеканал Franceinfo.

«Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, дали понять, что готовы возобновить контакты после победы республиканца на президентских выборах в США», - уверены журналисты.

В свою очередь издание Time заметило, что Владимир Путин, в отличие от европейских лидеров, не стал сразу поздравлять Дональда Трампа с победой. Также в Кремле сухо отметили сложные отношения между странами.

«Россия дала понять, что если США хотят заключения обещанной Трампом мирной сделки, то им придется за нее заплатить, и цена для Украины будет чрезвычайно высокой», - говорится в статье.

Опрошенные изданием эксперты также высказали мнение, что президент России начинает переговоры с Трампом «с позиции силы».

Путин: слова Трампа о восстановлении отношений с Россией заслуживают внимания

А агентство Associated Press напомнило, что Кремль рассматривал голосование в США как выбор между двумя непривлекательными для России вариантами.

«Трамп известен своим восхищением Путиным. Но российский лидер неоднократно отмечал, что во время первого срока Трампа было «столько ограничений и санкций против России, сколько ни один другой президент до него не вводил»», - говорится в статье.

В свою очередь сам Дональд Трамп в интервью NBC News сообщил о том, что уже поговорил с 70 мировыми лидерами, в том числе с Владимиром Зеленским. Однако он подчеркнул, что пока не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

«Думаю, мы поговорим», - заявил он.

Напомним, что Трамп, в ходе президентской гонки обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года. При этом источники The Wall Street Journal утверждают, что советники нового президента США предлагают заморозить линию фронта и создать вдоль нее демилитаризованную зону. Также от Украины якобы потребуют отказаться от попыток вступить в НАТО.