В Раде призвали Трампа помочь с прекращением диктатуры на Украине

Победитель президентской гонки в США Дональд Трамп и его команда должны помочь Украине с прекращением диктатуры и беззакония в стране, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

По его словам, он уже написал соответствующее письмо Трампу и кандидату в вице-президенты США Джей-Ди Венсу.

«Написал письмо Дональду Трампу и Джей-Ди Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины», — отметил Шевченко.

Кроме того, он также призвал заканчивать с политическими преследованиями народных депутатов Украины и пообещал вскоре внести в парламент соответствующий законопроект. Он подчеркнул, что власти должны «оставить в покое» простых граждан страны и общественных деятелей, преследуемых «только за их убеждения».

Ранее Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Россией после победы Трампа на выборах в США. По мнению парламентария, это необходимо, даже если после этого украинскому лидеру придется покинуть пост главы государства.

Он добавил, что если Зеленский не захочет уходить с должности, то его заставят. По мнению депутата, это сделают те, кто «аплодировал в странах западного мира».

До этого Зеленский заявил, что идея «быстро решить» конфликт означает «потери» для страны. Так он прокомментировал неоднократные заявления переизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он может остановить конфликт.