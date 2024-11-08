Трамп заявил о неизбежной массовой депортации мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что исполнит предвыборное обещание о депортации мигрантов, несмотря на стоимость плана, подчеркнув, что ужесточение миграционной политики – ключевая задача его кампании.

В интервью телеканалу NBC Трамп отметил, что вопрос не в цене, и что у него нет иного выбора, кроме как осуществить эти меры, передает РИА «Новости».

Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно заявлял, что миграционная политика администрации Джо Байдена сделала США страной третьего мира.

В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости пересмотра действующих миграционных программ и более строгих мерах в отношении мигрантов.

Ранее Трамп заявил, что миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция.

Напомним, он также дал 41 обещание, которое он хочет выполнить в первый день президентства, включая отмену льгот на электромобили.