Желание президента Украины Владимира Зеленского присвоить $300 млрд российских активов говорит о его безграничной жадности, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что в США уже готовятся к смене президента, которым может стать Дональд Трамп, набравший большинство голосов. Тем временем, уточнил он, Зеленский продолжает поддерживать тезис о «войне до последнего украинца».

«Уже и новый американский президент выбран. Но тезис о «войне до последнего украинца» до сих пор работает и поддерживается Зеленским, у которого, видимо, не осталось других человеческих чувств, кроме безграничной жадности», — пояснил депутат.

Парламентарий считает, что украинский лидер продолжает стабильно демонстрировать неадекватность. По мнению депутата, Зеленский хочет получить российские активы, чтобы продолжить наживаться на смертях своих же сограждан.

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«Зеленский продолжает стабильно демонстрировать неадекватность. На этот раз нелегитимный глава киевского режима хочет получить замороженные российские активы на сумму $300 млрд, чтобы продолжить наживаться, отправляя собственных граждан на смерть», — добавил Толмачев.

Зеленский ранее заявил, что замороженные в ЕС российские активы объемом в $300 млрд принадлежат Украине. Он попросил европейцев отдать их Киеву, чтобы закупить на них оружие по всему миру. Представитель МИД России Мария Захарова позже отметила, что в ЕС знают, чем для них закончится такое решение.