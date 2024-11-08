Амстердам усилит меры безопасности после нападения на израильтян

Власти Амстердама примут дополнительные меры безопасности в городе после нападения на израильских болельщиков, произошедшего после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и тель-авивским "Маккаби". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации города.

Отмечается, что полицейские патрули в городе будут усилены, особое внимание будет уделяться охране еврейских учреждений. Подчеркивается, что городские власти осуждают всплески насилия в отношении израильтян и призывают всех пострадавших обращаться в правоохранительные органы. В данный момент мэр города, начальник полиции и прокурор находятся в тесном сотрудничестве с правительством Нидерландов, посольством Израиля и еврейской общиной Амстердама, чтобы оценить масштабы инцидента.

Власти города также уточнили, что планируют вскоре провести пресс-конференцию и разъяснить подробности относительно усиленных мер безопасности.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 израильтян пострадали при нападении на них, как считается, сторонников Палестины после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы. Совет национальной безопасности (СНБ) еврейского государства призвал израильтян, посещающих Амстердам, укрыться в своих отелях. СНБ заявил, что граждане Израиля, у которых есть возможность, должны немедленно вернуться в страну.