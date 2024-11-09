СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200 -километровую буферную зону между ВСУ и ВС РФ на территории республики. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на окружение республиканца.

В материале отмечается, что детали плана появились после того, как Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России приведет к плачевным последствиям для Европы.

В США заявили об изменениях в политике Трампа по Украине до инаугурации

В то же время отмечается, что такой вариант рассматривается Трампом как одно из возможных развитий событий, но не окончательное.

8 ноября газета The Financial Times опубликовала статью американского политолога, создателя концепции «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы. В ней специалист написал, что Украина «больше всех проиграла» из-за избрания Трампа президентом США. По его мнению, после инаугурации нового главы государства Вашингтон может отказаться от поставок оружия Киеву и тем самым вынудить его согласиться на условия Москвы по завершению конфликта.