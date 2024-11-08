Guardian: Трамп будет давить на Киев для разрешения военного конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп с вероятностью до 95% в вопросе урегулирования украинского конфликта будет оказывать давление на Киев, а не на Москву, пишет автор британской газеты The Guardian Тимоти Гартон Эш.

«Есть вероятность от 5 до 10%, что этот человек-сюрприз, 47-й президент США, будет угрожать усилением поддержки Украины, чтобы подтолкнуть (лидера России. — RT) Владимира Путина к мирному соглашению», — отметил он.

При этом британский эксперт оценил вероятность того, что Киеву будет навязано урегулирование конфликта, в 90—95%.

По его словам, Украина может стать «первой жертвой» Трампа на его втором президентском сроке в США.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что команда Трампа занимается разработкой нового плана завершения конфликта между Россией и Украиной, по которому боевые действия останавливаются по линии соприкосновения, а Киев отказывается от планов вступить в НАТО как минимум на 20 лет.