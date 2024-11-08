В офисе Зеленского перешли в «дипломатическое наступление» на Трампа

В офисе президента Украины захотели сближения позиций с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщает El Pais со ссылкой на источники. Украинский лидер Владимир Зеленский поспешил поздравить американского политика с победой на выборах еще до официального объявления результатов.

Президент Украины назвал победу Трампа «впечатляющей», хотя республиканец ранее его неоднократно критиковал. Киев перешел в «дипломатическое наступление» с целью убедить американского лидера в невозможности прекращения военной помощи Украине, так как на карте стоит глобальное лидерство США, говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко призвал главу Украины к диалогу с Россией после победы Трампа на президентских выборах в США. По мнению парламентария, после этого Зеленскому придется покинуть свой пост. Он добавил, что если президент не захочет уходить с должности, то его заставят это сделать те, кто «аплодировал в странах западного мира».

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

До этого глава Украины заявил, что идея «быстро решить» конфликт означает «потери» для страны. Так он прокомментировал неоднократные заявления переизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он может остановить конфликт.