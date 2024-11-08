Премьер-министр Польши Дональд Туск отрекся от своего прежнего высказывания об избранном президенте США Дональде Трампе, в котором он обвинял политика в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает интернет-портал WPolityce.pl.

По его данным, в четверг на пресс-конференции главы правительства Польши журналистка издания Tygodnik Solidarno Моника Рютке напомнила Туску его прежние утверждения о "зависимости Трампа от российских спецслужб" и о том, что Трамп, возможно, "был завербован россиянами".

В ответ Дональд Туск заявил, что он "такого предположения никогда не делал". Комментируя инцидент, портал напомнил о существовании видеозаписей, где глава правительства Польши делает заявления о Трампе, процитированные журналисткой.

Как сообщила позже Моника Рютке, после пресс-конференции с ней связались представители канцелярии Дональда Туска и известили ее о том, что прекращают с ней всякое сотрудничество. Канцелярия премьера это обвинение опровергла.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

После сообщений о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США представители оппозиционной партии "Право и справедливость" потребовали, чтобы премьер-министр Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский ушли в отставку из-за своей предыдущей критики американского политика.