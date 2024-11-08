Избранный президент США Дональд Трамп сохраняет высокий уровень энергии и выносливости спустя восемь лет после своего первого избрания. Об этом сообщил телеканал Fox News, который приводит оценки медиков.

Как отмечает телеканал, с момента выдвижения своей кандидатуры в середине марта 2024 года и до выборов 5 ноября 78-летний Трамп принял участие не менее чем в 120 предвыборных мероприятиях.

"Тот факт, что он посетил 120 мероприятий за 7 месяцев - часто по несколько митингов за один день в разных штатах, - является убедительным доказательством того, что Трамп обладает огромной выносливостью, как психической, так и физической", - сказал в интервью Fox News Digital нейрохирург из Флориды Бретт Осборн, специализирующийся на вопросах долголетия.

Тему своего здоровья Трамп затронул в конце октября во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану. Избранный президент США объяснил свое хорошее здоровье "генетикой", а также добавил, что игра в гольф помогает ему тренировать концентрацию внимания и является хорошей умственной стимуляцией. Ранее он также говорил, что не курит и не употребляет алкоголь.

"Он поддерживает тесные отношения с семьей и друзьями и придерживается плотного графика, - продолжил Осборн. - Социальная активность и умственная стимуляция тесно связаны с более низким риском развития слабоумия, а строгий распорядок дня Трампа, вероятно, поддерживает его когнитивное здоровье".

Другой специалист, профессор академического медицинского центра NYU Langone Health в Нью-Йорке Марк Сигел также отмечает развитые когнитивные способности избранного президента. Он добавил, что Трамп прошел несколько когнитивных тестов.

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В то же время Fox News подчеркивает, что Осборн и Сигел лично не проводили осмотров Трампа и не являются его лечащими врачами.