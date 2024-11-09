Reuters: Кеннеди-младший рассматривает кандидатов на должности в минздраве США

Роберт Кеннеди-младший, бывший независимый кандидат в президенты, рассматривает резюме кандидатов на главные должности в государственных учреждениях министерства здравоохранения США в новой администрации Дональда Трампа. Об этом Reuters в пятницу сообщили бывший помощник Кеннеди и источник, знакомый с ситуацией.

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Кеннеди, представитель знаменитой политической династии, получил задание от Трампа рекомендовать кандидатов для всех регулирующих учреждений здравоохранения, включая министерство здравоохранения и социальных служб и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами, сказал Дел Бигтри, который был директором по коммуникациям в избирательном штабе Кеннеди и остается близким к бывшему кандидату в президенты.

Другой источник, знакомый с этим вопросом и отказавшийся назвать свое имя, подтвердил, что Кеннеди взял на себя эту роль. Переходная команда Трампа не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.

В августе Кеннеди, юрист по вопросам окружающей среды, которого либеральные американские СМИ считают убежденным противником вакцинации, завершил свою президентскую кампанию и поддержал Трампа в обмен на роль в его администрации, сосредоточенную на общественном здравоохранении.

По словам Кеннеди, он не является противником вакцинации, а выступает за более тщательное тестирование вакцин. Пока он ищет людей на должности в администрации, Кеннеди сам может занять официальную должность в Белом доме при Трампе или работать в качестве консультанта, сообщил Бигтри.