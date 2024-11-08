Чернокожие американцы массово получили угрозы об отправке в рабство

ФБР начало расследование после того, как в США по всей стране чернокожие начали получать текстовые угрозы, что их «как рабов отправят на плантации собирать хлопок». Как пишет The Washington Post, сообщения были разосланы на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Угрозы получили жители как минимум десяти штатов, откуда именно велась рассылка — неизвестно. Сообщения начали поступать чернокожим студентам уже в среду, 6 ноября.

При этом, как утверждают пользователи соцсетей, некоторые угрозы «были отправлены сторонниками Трампа или «администрацией Трампа».

Представитель предвыборной кампании Трампа Каролина Ливитт уже отметила, что его штаб «не имеет абсолютно никакого отношения к этим текстовым сообщениям».