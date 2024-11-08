Орбан заявил о неспособности Европы финансировать конфликт на Украине

Европа не может финансировать конфликт на Украине в одиночку.

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Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед неформальным саммитом лидеров Европейского союза (ЕС) в Будапеште, сообщает Reuters.

«Европа не может финансировать эту войну в одиночку. Некоторые все еще хотят продолжать направлять огромные суммы денег на эту проигранную войну, но число тех, кто хранит молчание, растет, и тех, кто осторожно высказывается о том, что мы должны приспособиться к новой ситуации, становится все больше», — отметил политик.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что США «выйдут» из конфликта на Украине, поскольку «не будут поощрять войну».

Ранее Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он подчеркнул, что, если США перестанут финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.