В Германии выдвинули требование из-за визита Зеленского в Берлин

Немецкий депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн выдвинул требование. Он призвал правительство подсчитать сумму, в которую гражданам страны обошелся визит Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на текст обращения Бохманна в кабмин.

Зеленский посетил Берлин 11 октября. Он представил канцлеру Германии Олафу Шольцу свой обновленный план и также встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

К ведомству канцлера Зеленский прибыл на вертолете федеральной полиции. СМИ писали, что полицейские организовали отвлекающий маневр - перед вертолетом с Зеленским посадку совершили еще два аналогичных вертолета, но в них были лишь силовики.

Бохманн обратился к правительству с призывом «подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики» в результате визита Зеленского. Депутат считает, что деньги были потеряны из-за мер безопасности, массовых сбоев в движении всех видов общественного транспорта и пробок в результате перекрытия дорог.

«Сотрудники либо приезжали с опозданием, либо вообще не добирались до места работы и обратно», - подчеркивается в запросе депутата.

Представители правительства ответили Бохманну, что не будут заниматься подсчетом расходов. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн заявила, что такие затраты «не поддаются количественной оценке».