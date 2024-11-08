Лидер нидерландской праворадикальной Партии свободы Герт Вилдерс призвал задержать и депортировать участников нападений на израильтян, которые произошли в Амстердаме после футбольного матча между местным клубом «Аякс» и тель-авивским «Маккаби». Его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что ему стыдно за «охоту на евреев на улицах Амстердама».

«Арестуйте и депортируйте [преступников], напавших на болельщиков тель-авивского «Маккаби» на наших улицах», - написал он в соцсети X.

По данным портала Ynet, нападения начались после завершения футбольного матча. В соцсетях появились видео, на которых неизвестные в масках избивают израильтян и нападают на них с холодным оружием. Израильское издание утверждает, что некоторые из нападавших несли палестинские флаги и скандировали лозунги. Пострадали не менее 12 человек, по меньшей мере 57 человек были арестованы. С некоторыми гражданами Израиля пропала связь и об их судьбе пока ничего неизвестно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал направить в Амстердам два самолета для возвращения оттуда болельщиков. Он также призвал премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и местные силы безопасности принять решительные меры для обеспечения безопасности граждан Израиля. В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о подготовке к отправке в Нидерланды спасательной миссии, в которую будут включены медики, пишет РИА Новости.

Напомним, что Израиль сейчас находится в состоянии войны с сектором Газа и Ливаном. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью людей, в том числе детей.

При этом Израиль с 1 октября 2024 года начал наземную операцию против сил движения «Хезболла» на юге Ливана и провел воздушные бомбардировки соседней страны.