Помпео назвал военную помощь США Украине запоздалой и маленькой

Военная помощь Украине от США при Джо Байдене была слишком запоздалой и слишком маленькой, считает бывший американский госсекретарь Майк Помпео.

Об этом он сказал Time во время визита в Киев в сентябре.

Издание напоминает, что конгресс в общей сложности одобрил помощь Украине на $174 млрд с момента начала спецоперации России.

«Президент Байден разбазарил её... Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно и чересчур ограниченно», — сказал Помпео, занимавший посты госсекретаря и директора ЦРУ при президентстве Дональда Трампа.

В разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) Помпео заявил о необходимости разрешить ВСУ удары вглубь России.

В Москве назвали такие разговоры игрой с огнём.