Шаг Трампа к перемирию на Украине раскрыли
Звонок новоизбранного президента США Дональда Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану может говорить о скором начале переговоров относительно перемирия на Украине.
Так на шаг американского лидера к прекращению огня отреагировал норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.
«Звонок Трампа Орбану как одному из немногих здравомыслящих лидеров в Европе обнадеживает», — написал политолог.
Он напомнил, что Орбан первым среди европейских лидеров призвал к началу переговоров по урегулированию украинского конфликта, в то время как Евросоюз «криминализировал дипломатию».
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Ранее Орбан заявил, что Трамп способен договориться с Россией о мире на Украине.
«Президент Трамп будет понимать Россию так, как следует. И достигнет соответствующих договоренностей. Это мое мнение и одновременно надежда», — подчеркнул он.