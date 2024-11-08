В Европе заявили о шаге Трампа к перемирию на Украине

Звонок новоизбранного президента США Дональда Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану может говорить о скором начале переговоров относительно перемирия на Украине.

Так на шаг американского лидера к прекращению огня отреагировал норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Звонок Трампа Орбану как одному из немногих здравомыслящих лидеров в Европе обнадеживает», — написал политолог.

Он напомнил, что Орбан первым среди европейских лидеров призвал к началу переговоров по урегулированию украинского конфликта, в то время как Евросоюз «криминализировал дипломатию».

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Ранее Орбан заявил, что Трамп способен договориться с Россией о мире на Украине.