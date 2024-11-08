СМИ: на Западе непублично говорят о желании прекратить конфликт на Украине

Официальные лица на Западе в частном порядке выражают надежду на прекращение боевых действий на Украине, заявляя о невозможности для Киева достичь своих целей в конфликте. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Западные чиновники уже несколько месяцев в частном порядке заявляют, что цель Зеленского вытеснить Россию с территории Украины в обозримом будущем выглядит недостижимой, и выражают надежду на прекращение боевых действий», — говорится в сообщении издания.

Агентство отмечает «запутанность» в международной политике относительно Украины после избрания Дональда Трампа президентом США.

В Европе заявили о шаге Трампа к перемирию на Украине

До этого норвежский политолог Гленн Дизен высказывал мнение, что звонок Трампа премьеру Венгрии Виктору Орбану дает надежду на скорые переговоры по Украине.