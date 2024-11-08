Пока вы спали: запуск ракеты из Южной Кореи и взрывы в Киеве

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Во Владивостоке сел лайнер с технической неисправностью

В аэропорту Владивостока была произведена аварийная посадка самолета из Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС.

Посадка судна авиакомпании "Уральские авиалинии" в итоге была произведена благополучно, несмотря на техническую неисправность лайнера. На борту самолета находились 164 пассажира.

Из-за неисправности судна был также задержан рейс Владивосток – Екатеринбург.

Подготовка к приему дел у Байдена в окружении Трампа идет полным ходом

Представитель команды Дональда Трампа рассказал о ситуации в правительстве США. Об этом сообщает ТАСС.

От него стало известно, что подготовка к приему дел у американской администрации во главе с Джо Байденом в окружении избранного президента США Дональда Трампа идет полным ходом.

Команда Трампа пытается как можно быстрее найти новых назначенцев в администрацию будущего президента США. Подготовка идет без привлечения лишнего внимания.

Президент Венесуэлы может нанести визит в Россию

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко передал главе Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение посетить Россию в новом году. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе возможного визита латиноамериканского президента в РФ планируется подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух государств – России и Венесуэлы.

Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в качестве ответа на последние ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Запуск прошел в рамках учений, где по сценарию отрабатывались удары по кораблю КНДР, с которого была запущена ракета. Учения должны были показать готовность Южной Кореи ответить на провокации КНДР.

В Киеве произошли взрывы

В ночь на 8 ноября в Киеве были зафиксированы взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Также их слышали в Киевской области и в пригороде столицы Украины. В регионах сработала система ПВО. В Киеве и области действует воздушная тревога.