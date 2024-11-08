WSJ: Трамп возобновит максимальное давление на Иран после победы на выборах
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после своей победы на выборах, планирует возобновить политику «максимального давления» на Иран через ужесточение санкций и ограничения на продажу нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с первоначальными намерениями политика в его новом качестве.
Собеседники издания, ранее занимавшие высокие посты в первой администрации Трампа, отметили, что стратегия республиканца в отношении Ирана будет осложнена тем, что Тегеран якобы причастен к недавним покушениям на политика.
Бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мик Малрой, который занимал эту должность во время первого срока Трампа, отметил, что если Трамп и намерен выступать в роли «ястреба» по отношению к какой-либо стране, то это будет именно Иран.
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Несмотря на враждебное отношение к Тегерану, не исключается возможность заключения дипломатической сделки между США и Ираном в ходе второго срока республиканца. Малрой подчеркнул, что Трамп предпочитает заключать сделки только, если они соответствуют его интересам.
— Я думаю, вы увидите, как санкции будут возобновлены. Вы увидите гораздо больше как в дипломатическом, так и в финансовом плане. Они пытаются изолировать Иран, — приводят слова еще одного экс-чиновника Белого дома при Трампе, пожелавшего остаться анонимным, в материале.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был объявлен избранным президентом США. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января 2025 года.