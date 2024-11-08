Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после своей победы на выборах, планирует возобновить политику «максимального давления» на Иран через ужесточение санкций и ограничения на продажу нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с первоначальными намерениями политика в его новом качестве.

Собеседники издания, ранее занимавшие высокие посты в первой администрации Трампа, отметили, что стратегия республиканца в отношении Ирана будет осложнена тем, что Тегеран якобы причастен к недавним покушениям на политика.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мик Малрой, который занимал эту должность во время первого срока Трампа, отметил, что если Трамп и намерен выступать в роли «ястреба» по отношению к какой-либо стране, то это будет именно Иран.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Несмотря на враждебное отношение к Тегерану, не исключается возможность заключения дипломатической сделки между США и Ираном в ходе второго срока республиканца. Малрой подчеркнул, что Трамп предпочитает заключать сделки только, если они соответствуют его интересам.

— Я думаю, вы увидите, как санкции будут возобновлены. Вы увидите гораздо больше как в дипломатическом, так и в финансовом плане. Они пытаются изолировать Иран, — приводят слова еще одного экс-чиновника Белого дома при Трампе, пожелавшего остаться анонимным, в материале.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был объявлен избранным президентом США. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января 2025 года.