Венгрия заявила о сомнениях в Евросоюзе по поводу помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о сомнениях в Евросоюзе по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа.
По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он отметил, что, если Соединенные Штаты перестанут финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.
«Это причина по которой пакет в 50 миллиардов долларов сейчас на повестке дня. Потому что это продолжающийся процесс, у нас есть сомнения по его реализации», — сказал он.