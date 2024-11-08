Венгрия заявила о сомнениях в Евросоюзе по поводу помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о сомнениях в Евросоюзе по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа.

По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он отметил, что, если Соединенные Штаты перестанут финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.