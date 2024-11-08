Мадуро поделился планами на сотрудничество с РФ

Венесуэла рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией минимум до 2050 года. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро после встречи с российской делегацией, которую возглавлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

Стороны подписали ряд документов, среди которых план развития ключевых направлений сотрудничества двух стран на период до 2030 года. По словам Мадуро, РФ и Венесуэлу объединяет дух дружбы, братства, уважения и взаимного доверия.

"Этими соглашениями мы консолидируем дорогу единства и сотрудничества до 2030 года и далее. Но мы думаем не только до 2030 года, а еще на 20 лет вперед", - сказал он.

В конце октября Мадуро заявил, что необходимо увеличить число авиарейсов в Венесуэлу для путешественников из России. К следующему году планируется организовать три-четыре авиарейса в неделю, сообщила президенту министр туризма Венесуэлы Летисия Гомес. По ее словам, в 2024 году республику уже посетили 45 тыс. россиян.

В настоящее время венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет один регулярный рейс в неделю по маршруту Каракас — Москва — Каракас.