Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Владимиру Зеленскому пора начинать диалог о завершении конфликта в ущерб личным амбициям.

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"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", - написал парламентарий в своем Telegram-канале (цитата по РИА Новости).

По словам Шевченко, западные союзники найдут способ избавится от украинского политика в случае, если он откажется выполнять их требования.

Ранее сообщалось, что окружение Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах президента США, предложило заморозку конфликта на Украине. И Зеленскому придется пойти на уступки.

В мирном плане Трампа есть пункт о создании демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. Еще одно из условий - отказ Украины от вступления в НАТО.